Sukienki z końcówki wyprzedaży. Piękne modele już od 40 zł

Welurowe sukienki

Welur to piękny materiał, który nie tak dawno wrócił do łask. Świetnie wpisuje się w jesienno-zimowy sezon. Jest miły w dotyku i sprawia wrażenie przytulności i ciepła, czyli wszystkiego, co przychodzi nam na myśl w kontekście chłodnych dni. Welurowe sukienki, które znalazłyśmy w Reserved, mają szalone ceny! Szczególnie ta bordowa i niebieska. One są obecnie przecenione nawet o 70 proc. i kosztują zaledwie 40 zł. Model w morskim kolorze szczególnie zdobył nasze serca (dostępny jest także w odcieniu błękitu). Odcień jest przepiękny i nieczęsto spotykany. Do tego ten krój – odcinany w pasie z delikatnie rozkloszowanym dołem i bufiastymi rękawkami – wygląda bardzo dziewczęco, ale zdecydowanie nie infantylnie. To raczej połączenie dziewczęcego uroku z elegancją, którą zapewnia welur i efektowne guziki w kształcie serduszka, które wyglądają, jakby były wysadzane diamentami. Ten model świetnie będzie współgrał ze szpilkami podczas ważnego wyjścia, jak również z botkami na masywnej podeszwie i ciepłym kardiganem na co dzień.