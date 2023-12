Suknia ślubna jak z koszmaru? Nie tylko Cichopek zaliczyła wpadkę

Joanna Liszowska i tren, którego końca nie widać

Z całą sympatią do Joanny Liszowskiej i naturalnego blasku, którym emanuje – jej suknia ślubna nie należała do najlepszych. Jeśli imponowała, to głównie obszernością i długością trenu. Do uszycia kreacji użyto aż 300 metrów tiulu!