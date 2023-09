Zielińska wzięła ślub. Zdjęcia opublikowała przyjaciółka

Być może odnowiona przysięga Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego zainspirowała pozostałe gwiazdy polskiego show-biznesu, aby ponownie powiedzieć sobie "tak". Chociaż Katarzyna Zielińska skutecznie strzeże swojej prywatności, a na jej profilu społecznościowym pojawiło się jedynie zdjęcie tortu z napisem "Oops I did it again", to jeden z gości weselnych opublikował nagranie z ceremonii. W objęciach Małgorzaty Sochy i w bogato zdobionej sukni, Katarzyna Zielińska pozowała do zdjęcia.