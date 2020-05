WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne microsoft + 4 laptopSurface Go 2tabletkomputer mobilny 28 min. temu Surface Go 2 – laptop lekki jak tablet Jeżeli szukasz mobilnego laptopa do domu, który sprawdzi się zarówno przy biurku, jak i podczas wycieczek, to koniecznie sprawdź najnowszego przedstawiciela linii Surface. To maluch o wielkim potencjale! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Partnerem treści jest Microsoft O ile zakup komputera dla jednego członka rodziny nie jest wyzwaniem, bo każdy z nas ma określone preferencje, tak problematyczny może okazać się wybór laptopa uniwersalnego, który powinien sprostać oczekiwaniom wszystkich domowników. Taka maszyna musi przecież nadawać się do pracy i do zabawy, a najlepiej, gdyby jeszcze dało się ją spakować do plecaka czy torebki i zabrać na wakacje. Ech...- marzenie? Niekoniecznie! W młodości wpajano nam, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale dzięki postępowi technologicznemu możemy coraz częściej zapominać o kompromisach. materiały partnera Efektem takiego bezkompromisowego podejścia producentów sprzętu jest właśnie Surface Go 2, który zadebiutował w tym miesiącu w Polsce. To laptop stworzony z myślą o wszystkich domownikach – tych małych, odkrywających dopiero świat internetu, tych większych, potrzebujących dostępu do wiedzy i możliwości realizacji szkolnych zadań i najstarszych, którzy po ciężkim dniu w pracy chcą po prostu obejrzeć ulubiony serial w zaciszu sypialni albo na hamaku w ogrodzie. Pracuj z przyjemnością Pomijając zawody związane głównie z branżą kreatywną, które potrzebują wydajnych maszyn do obróbki filmów czy grafiki, większość z nas jest w stanie w pełni wykonać swoje zadania na komputerze o przyzwoitej, ale niewygórowanej specyfikacji. Surface Go 2 występuje w kilku konfiguracjach. W najtańszej znajdziemy procesor Intel Pentium Gold 4425Y, 4GB RAM-u i 64GB pamięci wewnętrznej. Już ta specyfikacja pozwala na komfortowe przeglądanie internetu i korzystanie z aplikacji typowo biurowych. Topowa konfiguracja obejmuje procesor IntelCore m3 ósmej generacji, 8GB RAM-u i 128GB pamięci wewnętrznej. W porównaniu do Surface Go, nowy model jest o 64% szybszy. Nie musimy się obawiać, że zabraknie nam miejsca na dane, ponieważ Surface Go 2 obsługuje karty microSD nawet o pojemności 1TB. Laptop pracuje pod kontrolą pełnej wersji Windows 10 Home, ale z włączonym bezpiecznym trybem S. Oznacza to, że zainstalujemy w systemie jedynie certyfikowane aplikacje i gry z Windows Store. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by korzystać z innego oprogramowania ponieważ tryb S można na stałe wyłączyć. Zakładając, że będziemy dzielić się komputerem z resztą domowników, na pewno docenimy funkcję Windows Hello, czyli rozpoznawania twarzy i automatycznego logowania do swoich indywidualnych profili. W zdalnej pracy często bierzemy udział w wideokonferencjach. I na tym polu Surface Go 2 nie zawodzi. Kamera przednia o rozdzielczości 1080p zapewni piękny obraz, a aż dwa mikrofony studyjne z redukcją szumów z otoczenia pozwolą naszym rozmówcom słyszeć nas głośno i wyraźnie. materiały partnera Surface Go 2 przewyższa swoją funkcjonalnością dostępne na rynku tablety. Znajdziemy w nim nie tylko pakiet złączy (USB-C, gniazdo słuchawkowe, Surface Connect), dzięki którym podłączymy urządzenia peryferyjne (np. drukarkę). Dzięki wbudowanej podpórce można dowolnie regulować kąt nachylenia ekranu. Do nauki i zabawy Surface Go 2 ma 10,5-calowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości (1920 x 1280 pikseli). Świetnie wyglądać na nim będą nie tylko prezentacje do pracy czy szkoły, ale także zdjęcia, filmy i gry. materiały partnera Prawdziwie nieocenionym dodatkiem, który jeszcze bardziej zwiększa funkcjonalność tego urządzenia jest cyfrowe pióro Surface Pen! Dzięki niemu możliwe jest sporządzanie odręcznych notatek, rysowanie, tworzenie diagramów czy oznaczanie dokumentów. Przedszkolaki będą mogły używać piórka do kolorowanek, a starsze dzieci do rozwiązywania równań matematycznych - zastosowań jest mnóstwo. Efektywność pracy można dodatkowo poprawić dokupując klawiaturę Surface Type Cover. Podświetlane klawisze i precyzyjny, szklany gładzik sprawiają, że pisanie e-maili, dokumentów czy surfowanie po internecie jest wygodniejsze niż korzystanie z samego ekranu dotykowego.

Miłośnicy słuchania muzyki, audiobooków czy podcastów ucieszą się z kolei z głośników z technologią Dolby Audio. Idealny kompan w podróży Laptopy, których używamy w domach nie są tak do końca mobilne. Przekonał się o tym każdy, kto podróżował z takim sprzętem w plecaku. Ich baterie szybko się wyczerpują, a do tego rozmiary, choć wygodne przy biurku, nie sprawdzają się w pociągu czy samolocie. materiały partnera Surface Go 2 jest nie tylko kompaktowy! Bez odczepianej klawiatury laptop waży zaledwie 544 g. To niemal o połowę mniej od ultrabooków, które potrafią kosztować krocie. Bez problemu zmieści się nie tylko w plecaku, ale i kobiecej torebce czy dziecięcym tornistrze. Dzięki wydajnej baterii, która zapewnia 10 godzin pracy na jednym ładowaniu możemy bez obaw korzystać z Surface Go 2 w podróży, gdzie dostęp do gniazdek elektrycznych jest ograniczony. Samo podładowanie zaś trwa chwilę - w godzinę laptop naładuje się do 80%. materiały partnera W zależności od potrzeb można zdecydować się na wariant z wbudowanym modułem Wi-Fi lub dodatkowym wejściem na kartę SIM. Łączność LTE Advanced przyda się wszędzie tam, gdzie nie chcielibyśmy korzystać z publicznego Wi-Fi lub tam, gdzie nie ma zasięgu Wi-Fi. Przemyślany design i liczne akcesoria Surface Go 2 został zaprojektowany z myślą o wszechstronnym użytkowaniu. Urządzenie może pracować w trzech trybach: tabletu, laptopa i szkicownika. W jego konstrukcji znajdziemy kilka funkcjonalnych drobiazgów. Poza wspomnianą już nóżką na tylnej obudowie z boku ekranu znajdziemy magnetyczną listwę, do której łatwo przyczepimy cyfrowe pióro (super sprawa dla zapominalskich). materiały partnera Nie da się też ukryć, że Surface Go 2 jest elegancki i przypadnie do gustu zarówno osobom preferującym stonowaną kolorystykę, jak i tym pragnącym odrobiny szaleństwa. W sprzedaży znajdziemy bowiem liczne dodatki w kilku wariantach kolorystycznych: czarnym, platynowym, lodowego błękitu i czerwonego maku. Poza wspomnianą klawiaturą Type Cover i magnetycznym Surface Penem, możemy dokupić również lekką i niedużą myszkę Surface Mobile Mouse, a także stację dokującą Surface Dock 2, która powiększa liczbę złączy o 4 porty USB-C, Ethernet i 2 klasyczne porty USB – a wtedy możemy już mówić o w pełni funkcjonalnym komputerze. materiały partnera Surface Go 2 to uniwersalne, kompaktowe i funkcjonalne urządzenie, które sprawdzi się w każdej z codziennych czynności - od surfowania po sieci, poprzez streamowanie filmów, aż po odrabianie lekcji czy wideokonferencje. Co więcej, dzięki swojej mobilności dokładnie te same rzeczy będziemy mogli wykonać nie tylko zza biurka, ale z każdego miejsca na Ziemi z zasięgiem Wi-Fi lub LTE. W zależności od wybranego wariantu, cena Surface Go 2 zaczyna się od 2199 zł. Partnerem treści jest Microsoft