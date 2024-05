Suszarka na każde wyzwanie. Dreame Pocket i Dreame Airstyle odpowiedzią na potrzeby kobiet

Ciepła pogoda i coraz dłuższe, słoneczne dni zachęcają do eksperymentowania z wyglądem. Można postawić na lżejsze fasony i zaszaleć z kolorami. Dopełnieniem ubioru są stylowe dodatki – biżuteria, torebka, buty, ale też nasze włosy, będące naturalną ozdobą. Dzięki dostępnym na rynku urządzeniom możemy je w prosty i szybki sposób wystylizować zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Z suszarką Dreame Pocket i Dreame Airstyle jest to jeszcze łatwiejsze.

Jak często zdarza ci się stać przed lustrem w wybranym stroju i z gotowym makijażem, mając poczucie, że twój look potrzebuje jeszcze czegoś ekstra? Odpowiedzi na to pytanie mogą być różne, ale warto pamiętać, że nawet najprostszą stylizację można ożywić ciekawą fryzurą – klasycznymi lokami, falami w stylu starego Hollywood czy prostymi i błyszczącymi włosami, które swobodnie opadają na ramiona. Dzięki urządzeniom od Dreame zrobienie takich fryzur przestaje być wyzwaniem. Co więcej, w kilka chwil wyglądamy jakbyśmy właśnie wyszły od fryzjera.

Suszarka Dreame Airstyle

W dzisiejszych czasach suszarka to jeden z tych sprzętów, które należy zaliczyć do kategorii must have. Zwłaszcza gdy jest modelem 5 w 1, tak jak Dreame Airstyle. Urządzenie posiadające pięć różnych dysz dostosowuje się do potrzeb naszych włosów. Dzięki dyszy fast dryer w mgnieniu oka je wysuszymy. Dysza auto-wrap pozwoli stworzyć zachwycające loki i fale, a dysza wygładzająca sprawdzi się, gdy zamarzą nam się nieskazitelnie proste włosy. Okrągła szczotka doda im objętości, a z nasadki flyaway zadowolone będą osoby, które mają problem z puszącymi się włosami.

© materiały partnera

W przypadku Dreame Airstyle nie musimy się obawiać, że częsta stylizacja włosów nadwyręży ich zdrowie. Urządzenie posiada bowiem trzy tryby ustawienia temperatury – pokojową, 40* oraz 60*, a także trzy tryby przepływu powietrza – 40, 50 i 60 m/s. Będzie więc idealne zarówno w przypadku cienkich włosów, jak i tych grubszych i cięższych. Co ciekawe, Dreame Airstyle wykorzystuje tzw. efekt Conada. Dzięki niemu ułożymy włosy w łatwy i delikatny sposób, o co zadba specjalna konstrukcja przepływu powietrza stylizatora. Korzystając z urządzenia, możemy zapomnieć o niewygodnym manewrowaniu i obawach, że nasza fryzura wyjdzie z jednej strony inna niż z drugiej. Czyż nie zachęca to do eksperymentowania z różnymi stylizacjami naszych włosów?

Suszarka Dreame Pocket

Dreame Pocket to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy cenią sobie wygodę i użyteczność. Ta niewielka, składana i ważąca zaledwie 300 gramów suszarka kryje w sobie moc znacznie większych urządzeń, a jednocześnie nie zajmuje sporo miejsca w łazience. Idealnie sprawdzi się także w podróży. Zmieści się w każdej walizce czy nawet niedużej torbie podróżnej. Dzięki niej nie musimy się już dłużej zastanawiać, czy hotelowa suszarka sprosta naszym wymaganiom. Silnik Dreame Pocket pracuje z prędkością 110 000 obr./min, co daje gwarancję błyskawicznie suchych włosów, a to nie wszystko.

© materiały partnera

Suszarka Dreame Pocket posiada dwie dodatkowe dysze, dzięki którym wystylizujemy swoje włosy w dowolny sposób. Nawet będąc w delegacji czy na długo wyczekiwanych wakacjach. Dysza wygładzająca (unfrizz) sprawdzi się, gdy zapragniemy gładkich i eleganckich włosów. Z kolei dysza do loków da nam możliwość stworzenia iście hollywoodzkich stylizacji. Klasyczne fale, a może wręcz przeciwnie – burza niewielkich loków? Dla Dreame Pocket to żadne wyzwanie. Tak samo, jak i dla jej użytkowniczek. Warto więc zaszaleć i stworzyć fryzurę, która od dawna chodzi nam po głowie, lub taką, na którą nigdy nie miałyśmy odwagi. Życie jest za krótkie, aby odmawiać sobie odrobiny szaleństwa (nawet tego włosowego).

Płatna współpraca z marką Dreame