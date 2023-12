Świat mody huczy o nowym trendzie. "Auntiecore" wkrótce zaleje ulice

Projektanci szukają inspiracji (dosłownie) wszędzie. Buszują w szafie babci, lansując trend o nazwie "granny chic". Zaglądają do biblioteki, pokoju sekretarki i antykwariatu, odnajdując nową muzę o imieniu "hot librarian". Ale nie próżnują także u cioci na imieninach, dostrzegając modę w miejscu, które dotychczas było jej zaprzeczeniem. Mowa o trendzie "auntiecore", którego główną bohaterką jest ciocia. Tak, dokładnie ta sama, do której dzwonimy po przepis na idealnie wyrośnięty biszkopt, teraz ma coś do powiedzenia w kontekście mody.