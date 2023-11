Wkrótce zaleje ulice. "Hot librarian" to nowy trend

Czy to zmiana w dobrą stronę? Z pewnością służy podkreśleniu indywidualności. Bazuje na niuansach i pokazuje, że seksapil to nie zawsze głęboki dekolt, ale tajemniczość, niedopowiedzenie i to, czego nie widać. W kontekście nowego trendu zwanego "ugly dressing" można śmiało uznać, że bardziej pociągający od samego ubrania jest umysł.