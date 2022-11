Świąteczny nastrój w codziennej stylizacji. Na co warto zwrócić uwagę?

Swetry, które pokochał każdy

Wybór wigilijnej stylizacji zawsze łączył się z zachowawczą klasyką i elegancją. Swetry ze świątecznymi motywami pozwoliły nam jednak wyjść z tej niewygodnej strefy komfortu i wprowadzić odrobinę luzu przy wigilijnym stole. Jeśli nie brzmi to przekonująco, to mniej na uwadze, że duże domy mody też polubiły ten trend i wprowadziły do swoich kolekcji odrobinę świątecznego kiczu. Dopasowany świąteczny sweterek nada twojej stylizacji wyjątkowego uroku. Możesz połączyć go z czarnymi eleganckimi spodniami i nie martwić się plamami po barszczu czerwonym. Łatwiej będzie się ich pozbyć z ciemnych spodni niż aksamitnej, kremowej sukienki.