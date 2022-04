Światowy Dzień Ziemi z Danone – sprzątanie świata to za mało!

Najbardziej efektywnym narzędziem do podniesienia poziomu zbiórki opakowań po napojach, które zbyt często zamiast do odpowiedniego punktu trafiają do lasu czy parku (gdzie nigdy nie powinny się znaleźć!), jest system depozytowy. Wiąże się on z wprowadzeniem kaucji na opakowania zwrotne, którą można odzyskać, oddając puste opakowania do sklepu lub specjalnego automatu. Istotne jest, by systemem tym zostały objęte nie tylko wybrane butelki szklane (jak funkcjonuje to obecnie), lecz także opakowania plastikowe, np. po wodzie czy sokach. Dzięki temu możliwe będzie pełniejsze przejście z modelu gospodarki, w którym surowce są używane tylko raz, do modelu cyrkularnego, zakładającego wielokrotne wykorzystanie tych samych zasobów. Objęcie plastikowych opakowań systemem kaucyjnym zwiększyłoby ilość tworzyw sztucznych przeznaczonych do ponownego przetworzenia. Zamiast trafiać do lasu czy kontenera ze śmieciami zmieszanymi, częściej byłyby bowiem oddawane do specjalnego punktu. Znacznie usprawniłoby to gospodarowanie odpadami.