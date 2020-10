Świetne rajstopy. Niewidoczne, ale zdziałają dla sylwetki cuda...

Rajstopy modelujące — pod dopasowaną spódnicę i sukienkę

Rajstopy modelujące - do zadań specjalnych

Rajstopy modelujące z pozoru niczym nie różnią się od tradycyjnych cielistych lub czarnych, które nosimy na co dzień przez cały rok. Spod ubrania wystaje ich "normalna" część. Ich sekret tkwi w wytrzymałych włóknach, które wygładzają i subtelnie modelują okolice od brzucha przez boczki, brzuch i biodra po pośladki. Część modelująca to rodzaj spodenek, które pozostają całkowicie niewidoczne pod ubraniami. Takie rajstopy mają płaskie, niewpijające się w skórę szwy, które nie będą nas uwierać w ciągu dnia.

Nie narób sobie wstydu - odpowiednie rajstopy na przyjęcie

Nie tylko mankamenty sylwetki rujnują wizerunek, równie ważne bywają po prostu: gustowne rajstopy stosowne do eleganckich okazji. Optymalny produkt na duże wyjście to dzianina o wysokim stopniu elastyczności oraz oznaczeniu 5, 8, 12 do 15 DEN, czyli najcieńsze rajstopy. Tym symbolem oznacza się wagę przędzy wykorzystanej do produkcji rajstop. Im jest niższa, tym rajstopy cieńsze i bardziej eleganckie. Aby rajstopy były trwalsze, wymyślono przędzę cienką, ale o zwiększonej wytrzymałości. Takie cienkie, wzmocnione rajstopy posłużą ci dłużej, a jeśli dodatkowo zadbasz o ich pielęgnację i będziesz prać ręcznie, zyskasz trwały i elegancki dodatek na lata.