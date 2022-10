Świetne ubrania z sieciówek w 4 najmodniejszych kolorach sezonu

Kobalt

Kobalt to hit tej jesieni! Fanki high-fashion mogły go podziwiać na pokazach Gucci czy Tommy’ego Hilfigera. Pięknie wygląda w zestawieniu z czernią. Znajdziecie go w każdej sieciówce! Najczęściej w postaci swetrów, golfów i krótkich kardiganów. Właśnie takie propozycje znalazłyśmy dla was w Sinsay. Jak na tę markę przystało, ciuchy są w bardzo atrakcyjnych cenach ok. 60 zł., a wyglądają naprawdę fajnie. Szczególnie ten krótki kardigan (dostępny także w wersji brązowej i czarnej). Ciekawostka, prezentowany przez nas sweter z golfem dostaniecie w Sinsay także w innych topowych kolorach sezonu – zielonym i kremowym.