Święto miłości - Kampania marki Apart na Walentynki 2024

Kampania Apart na Walentynki, na którą składa się sesja zdjęciowa oraz filmy, jest pełna lekkości i bezpretensjonalnej aury, a jej gwiazdy, choć prezentują się zmysłowo, są jednocześnie dziewczęce, spontaniczne i radosne. Jednak nie tylko gesty utrwalone na zdjęciach są ważne tego dnia. Miłość, wrażliwość, troska, i wzajemne oddanie – to one sprawiają, że Walentynki są tak niezwykłe. Piękno tego święta warto podkreślić wyjątkową biżuterią. Walentynki to również odpowiedni moment na zaręczyny będące wstępem do przepięknej przygody życia niejednej osoby. Projektanci marki Apart zainspirowani pozytywnymi odczuciami i miłością do piękna stworzyli biżuteryjne wzory, które podarowane w tym dniu pomogą zatrzymać wspomnienie tych wzruszających chwil niczym uwieczniona na fotografii emocja.