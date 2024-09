Świętują 24. rocznicę ślubu. Pokazała archiwalne zdjęcia

Ok, rozumiem

Edyta i Łukasz Golcowie mają powód do świętowania. Małżeństwo doczekało się 24. rocznicy ślubu. Z tej okazji na instagramowym koncie celebrytki pojawiło się kilka zdjęć, na którym zobaczymy parę. Nie zabrakło też pięknych słów, które Edyta Golec skierowała do męża.

Co ciekawe, zakochani poznali się wiele lat temu, bo jeszcze... za czasów szkolnych! Uczucie narodziło się jednak po pewnym czasie. Muzyk nie ukrywał, że na przyszłą żonę zwrócił uwagę, dzięki charakterystycznemu elementowi garderoby.

Ponad 20 lat razem

"Dziękuję, że byłeś wtedy i ciągle trwasz do dziś…" - napisała Edyta Golec, zwracając się w 24. rocznicę do swojego męża, Łukasza Golca. Członkini zespołu Golec uOrkiestra zaprezentowała użytkownikom Instagrama zdjęcie ze swojego ślubu. Uśmiechnięci, wówczas świeżo upieczeni małżonkowie uśmiechają się do siebie, w ogóle nie zwracając uwagi na obecnego na ślubie fotografa.

W komentarzach pod pamiątkowym wpisem posypały się życzenia. "Miłości, szczęścia i zdrowia"; "Życzę wam kochani samych cudownych chwil na kolejne wspólne lata"; "Pięknego dalszego życia w miłości i muzyce" - rozpisywali się internauci.

Młodzieńcza miłość

Edyta i Łukasz Golcowie chodzili do tej samej szkoły. Muzyk zwrócił uwagę na swoją przyszłą żonę dzięki... swetrowi. "Charakterystyczny, obcisły, żółty" - opisywał później intrygujący element garderoby Łukasz Golec. Co więcej, to dzięki fascynacji żółtym swetrem miała powstać piosenka "Słodycze", w której padają słowa: "paczki cukierków w tym swoim przyciasnym sweterku". Miłość pomiędzy Edytą i Łukaszem miała rozkwitnąć, kiedy mężczyzna znalazł się w klasie maturalnej.

Edyta, wówczas jeszcze nosząca nazwisko panieńskie, dołączyła do Golec uOrkiestra w 1998 roku. Dwa lata później stanęła na ślubnym kobiercu i powiedziała "tak" jednemu z bliźniaków. Dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo i wychowują troje dzieci.

