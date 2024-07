Od 6 lat jest jego żoną. "Wygrałam pieniądze i męża"

Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin są małżeństwem od sześciu lat. Co ciekawe, poznali się w pracy. Aktorka spotkała producenta na planie "Tańca z gwiazdami". - Ja wygrałam program, ja wygrałam pieniądze i ja wygrałam męża (...). Pascal był wtedy drugim reżyserem montażu - wspomniała w wywiadzie dla serwisu Świat Gwiazd.

W komentarzach posypały się gratulacje. "Sto lat razem zatem"; "Piękna para"; "Piękna jest ta wasza miłość"; "Ale piękne to zdjęcie. Ach najcudowniejszego kochani dla was z okazji rocznicy" - przeczytamy wśród wpisów internautów.

Odpuszczenie i skupienie się na relacji poskutkowało zajściem aktorki w ciążę. - Gdy odpuściliśmy, to się udało - skwitowała.

