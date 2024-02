Świętuje Walentynki podwójnie. Szelągowska zdradziła swój sekret

Dorota Szelągowska, co nie jest tajemnicą, trzykrotnie wychodziła za mąż. Związki każdorazowo kończyły się rozwodem – jej partnerami byli kolejno: Paweł Hartlieb, Adam Sztaba i Michał Wawro. Z Pawłem ma syna Antoniego. Z Michałem córkę Wandę.

- Wszyscy mężczyźni, których spotkałam w życiu, byli naprawdę fajni. Każdy z nich miał coś bardzo fajnego w sobie i po każdym z nich zostało albo we mnie coś dobrego, albo jakieś fajne dziecko. Naprawdę mam bardzo dużą wdzięczność za te wszystkie związki, w których byłam - mówiła w rozmowie z Żurnalistą.

- Mieszkam z partnerem i córką. Przydałoby się 10 metrów więcej, ale nie narzekam. Lubię sobie dziś mówić: jest cudownie! I uśmiechać się do tego, co mam - mówiła w rozmowie z "Twoim Stylem".

Choć nie pokazała twarzy partnera, z okazji Walentynek opublikowała zdjęcie, na którym widoczna jest jego ręka. Przy okazji projektantka przyznała, że 14 lutego to dla niej szczególny dzień, bo świętuje podwójnie.

Dorota przyznała, że jej życie zmieniło się diametralnie w zaledwie rok. Nie dość, że odnalazła swoją miłość, to jeszcze nauczyła się kochać samą siebie. Projektantka uważa, że to klucz do szczęścia. Dlatego też wytatuowała sobie na nadgarstku napis "kocham się".