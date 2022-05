Sylwia Bomba zrzuciła 30 kilogramów. Zdradza nam, jak to zrobiła

Ruch to podstawa

Sylwia uważa, że zanim zaczniemy przygodę z odchudzaniem, powinniśmy zmienić podejście do ruchu fizycznego. Jej zdaniem najważniejsze jest to, żeby dobrze czuć się we własnym ciele i wybierać taką aktywność, która sprawia nam przyjemność. Dodaje, że w jej przypadku był to stretching.