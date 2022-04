Sylwia Bomba skomentowała wywiad Hakiela. Wyraziła jasne stanowisko

Z kolei w wywiadzie z Oskarem Netkowskim w ramach cyklu "#BezCukru" zaznaczyła, że rozstanie było jej decyzją, którą podjęła z ulgą. - Wiadomo, że jeżeli nagle życie ci się rozpada, wszystko, co masz ułożone i cała twoja strefa komfortu, wylatuje w powietrze, no to nie jest łatwo. Natomiast ja twierdzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jesteśmy twórcami naszego życia. Czasem, żeby było lepiej, trzeba podjąć trudną decyzję. Żeby zrobić dwa kroki naprzód, czasem trzeba się cofnąć jeden krok do tyłu - komentowała.