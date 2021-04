Sylwia Bomba w wyjątkowej sukience. Musisz to zobaczyć

- Dzisiaj było tak. Dawno nie miałam okazji odpicować się. Jak Wam podoba się look?

- Spotkaliśmy się w centrum handlowym. Ja mieszkałam z jednej, on z drugiej strony i wpadliśmy na siebie w drzwiach wejściowych. To było jak grom z jasnego nieba. Wszystko zostawił na stoliku, tableta, iPada, laptopa i wszystko, i pobiegł za mną do sklepu. I dziś na świecie jest Antosia - mówiła gwiazda w rozmowie z dziendobry.tvn.pl.