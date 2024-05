"Symboliczna kwota". Była kuracjuszka "Sanatorium" o zarobkach seniorów

Iwona Mazurkiewicz pojawiła się w hitowym "Sanatorium miłości" w drugim sezonie. Jak wytłumaczyła, kuracjusze wszystkie zabiegi prozdrowotne mieli wykonywane za darmo. Nie płacili też za pokój, wyżywienie oraz wszystkie atrakcje, które możemy zobaczyć na ekranach telewizorów. Jednak to niejedyne profity dla uczestników.

Z nieoficjalnych informacji, które zdobył wspomniany portal, wynika, że dzień na planie wzbogacał każdego kuracjusza o 50 zł, co dało w sumie ok. 1550 zł dla każdego bohatera.

