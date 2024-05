Tadeusz z "Sanatorium miłości" wyznał prawdę. Nie jest już z Janiną

Telewidzowie liczyli na to, że Tadeusz okaże się szczęśliwcem, który zostanie u boku Janiny. Okazuje się jednak, że para od czasu zakończenia zdjęć nie widziała się ani razu.

Uczestnik szóstej edycji programu TVP w rozmowie z Plejadą stwierdził, że żałuje słów, które wypowiedział na temat byłej żony. Tadeusz przyznał, że zbyt ostro potraktował byłą ukochaną. Emeryt zauważył, że z powodu żalu "trochę go poniosło" i powinien zaakceptować fakt, że "każdy idzie w swoją stronę".

