Alkohol na planie "Sanatorium miłości"? Stanisław wyjawił szczegóły

W jednym z odcinków "Sanatorium" uczestniczka Maria skwitowała, że jej kolega z planu Stanisław "nie wylewa za kołnierz". Teraz po zakończeniu emisji szóstego sezonu do sprawy odniósł się sam mężczyzna, poproszony o komentarz. Czy rzeczywiście kuracjusze mają możliwość picia alkoholu, z czego intensywnie korzystają?

Król turnusu przyznał też, że słowa Marii o "niewylewaniu za kołnierz" mocno go zabolały. Spowodowały też, że seniora zalała fala negatywnych komentarzy, co również nie było przyjemnym doświadczeniem.

