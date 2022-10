Odmieniony syn Durczoka zabrał głos. Mówi o spadku

"Powiedzcie mi proszę na jakiej podstawie wysnuliście, że mój stan jest 'przykry', i że jestem straumatyzowany' śmiercią ojca? Bo znam kilka osób, które mogą się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Z tego cytatu na dole artykułu, który portale plotkarskie od roku tak chętnie cytują, a został powiedziany przez źródło kompletnie niezwiązane ze mną? Czy może przez to, że odrzuciłem spadek? Bo jak to drugie, to decyzja podjęta w pięć sekund na zasadzie porównania zysków i strat jest średnim dowodem na 'wielką traumą spowodowaną przez niespodziewaną śmierć taty" - czytamy w poście Dufka-Durczoka.