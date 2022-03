Marianna Dufek o seksoholizmie Kamila Durczoka: Nie miał odwagi powiedzieć

Poważna choroba

To właśnie jemu Marianna Dufek zdecydowała się udzielić pierwszego wywiadu od 16 listopada 2021 r. - pamiętnej daty śmierci swojego byłego męża - Kamila Durczoka. - Chorował na żylaki przełyku. Wiedział, że jest bardzo chory i myślę, że podświadomie chciał końca. Po jego śmierci zadzwonił do mnie nasz dobry znajomy – transplantolog z warszawskiego szpitala na Banacha. Powiedział, że Kamil po pierwszym ataku, kiedy przeszedł transfuzję, wiedział, że konieczny jest przeszczep wątroby. Miał zacząć przygotowywać się do procedury, ale więcej nie zadzwonił. Musiałby przestać pić. I zacząć inaczej żyć - zwierzała się Dufek.