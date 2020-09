WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 zakupypierwszy sklep primark wczoraj (16:29) Artykuł sponsorowany Szafa kapsułowa od podstaw. Jak dobierać ubrania, by zawsze świetnie wyglądać? Jak komponować zestawy ubrań i uporządkować szafę, mając mniej ubrań. Sprawdź zasady tworzenia garderoby kapsułowej. Podziel się Kobieta przeglądająca ubrania w swojej szafie (materiały partnera) Szafa kapsułowa od podstaw. Jak dobierać ubrania, by zawsze świetnie wyglądać? Znasz ten stan, kiedy szafa pęka od nadmiaru ubrań, a ty nie masz się w co ubrać? Gubisz się w jej zakamarkach i nie możesz niczego znaleźć? Masz wrażenie, że ubrania do siebie pasują i nie umiesz połączyć dostępnych elementów w interesujący zestaw? Może czas na porządki i zmianę stylu? Odpowiedzią na twoje problemy jest szafa kapsułkowa. Sprawdź, jak stworzyć więcej stylizacji, mając w szafie mniej ubrań. Minimalizm w szafie – od czego zacząć i co to jest szafa kapsułowa Minimalizm to nurt, który sprzeciwia się konsumpcjonizmowi. Jego zwolennicy, zmęczeni materializmem, nadmiarem rzeczy oraz bałaganem tworzonym przez posiadanie zbyt wielu rzeczy, zaczęli ograniczać się do niezbędnego minimum. Wydawać by się mogło, że to sposób na radykalne sprzątanie, jednak głębszy sens tej filozofii dotyka przede wszystkim przewartościowania swoich potrzeb oraz wymagań. Celem ma być skupienie się tylko na tym, co konieczne, dające szczęście i wzbogacające życie. W te przekonania wpisuje się idealnie koncepcja capsule waredrobe, czyli szafy kapsułkowej. Czym ona jest? Na pomysł garderoby w pigułce wpadła w latach 70. XX wieku właścicielka londyńskiego butiku. Jej tzw. szafa kapsułkowa miała być zbiorem tylko takich elementów garderoby, które dzięki swojej ponadczasowości i uniwersalności, zawsze będą do siebie pasować i kompletując kilka dopasowanych do każdej okazji zestawów. Ubrania były dobrane tak, by mogła dowolnie je łączyć, tworząc możliwie największą ilość stylizacji przy minimalnym wysiłku. Koncepcja spodobała się projektantce Donnie Karan, która w 1985 roku postanowiła wydać opartą na niej kolekcję. Każda z jej "kapsuł" składała się z 7 elementów kluczowych, które można było wymieniać. Tak skomponowana garderoba stała się lekiem na wieczny bałagan w szafie i zmęczenie nadmiarem. Pozwalała powiedzieć stop dezorientacji i stwierdzeniu „ja nie mam w co się ubrać”. Jej pomysłodawczynie zauważyły, że łatwiej określić swój styl i zawsze wyglądać dobrze, kiedy nie musimy codziennie mierzyć się ze zbyt dużą ilością często niedopasowanych rzeczy. Stworzenie szafy kapsułowej chroni nas także przed kompulsywnymi, nieprzemyślanymi zakupami i pozwala oszczędzać zarówno czas, miejsce, jak również pieniądze. Jak znaleźć lub zmienić swój styl, czyli od czego zacząć komponowanie garderoby kapsułowej Zanim przejdziesz do kompletowania strojów, poznaj główne zasady, jakimi należy kierować się podczas planowania szafy kapsułowej. Pomoże ci to w początkach określania twojego nowego stylu oraz uporządkowaniu bałaganu w szafie: poznaj swoje ciało – aby świadomie wybierać elementy garderoby, musisz wiedzieć, jaki masz rozmiar oraz typ sylwetki. Niedopasowane ubrania nigdy nie będą wyglądały dobrze. Sprawdź fasony, w których wyglądasz korzystnie i skorzystaj z rad stylistów do różnych typów sylwetek. Często przymierzaj nowe kroje w sklepach i bacznie obserwuj, co sprawia, że czujesz się i wyglądasz dobrze;

zastanów się, jakie ubrania i styl ci się podoba. Możesz wzorować się na znanych osobach, projektantach lub blogerach. Pomocna może okazać się tablica inspiracji. Może się zdarzyć, że większość elementów nowej garderoby trzeba będzie dokupić. Zrób listę i wybierz się do sklepu np. do pierwszego w Polsce i uwielbianego na całym świecie sklepu Primark. W jednym miejscu znajdziesz wszystko, co będzie ci potrzebne do stworzenia własnej szafy kapsułowej. Na 3 660 mkw. powierzchni, ulokowanej na dwóch piętrach, znajdziesz ponadczasowe ubrania, które staną się podstawą twojej nowej garderoby. Szafa minimalistki – podstawowe ubrania w damskiej szafie. Ile ubrań potrzebujemy? Kompletując garderobę kapsułkową, warto pamiętać także o odpowiednich ilościach dołów, gór, ubrań ciepłych i odkrytych, tak by np. nie trzeba było chodzić w tych samych spodniach przez cały tydzień. W twojej szafie powinno znaleźć się około 16 gór i 6 dołów. Warto też wprowadzić sukienki formalne i nieformalne, które uzupełnione dodatkami szybko stworzą dobrze wyglądający look. Taką podstawę uzupełni min. 4 okryć wierzchnich i ok. 7 par butów. Przy spójnej kolorystyce nie trzeba bowiem kupować nowej pary do każdej sukienki.

materiały partnera (materiały partnera) Tych kilka elementów garderoby to jej baza, którą można uzupełniać o dodatki i akcesoria oraz ubrania potrzebne na dany sezon. Przyjmij zasadę, że kupujesz coraz rzadziej, coraz mniej i tylko to, czego rzeczywiście w danym momencie potrzebujesz. Jeśli nie możesz się powstrzymać, ustal sobie np. dwu- lub trzymiesięczne przerwy w zakupach. Pamiętaj też, że możesz ubierać się "na cebulkę". Letnie ubrania wcale nie muszą czekać w kącie na swoją kolej całą zimę. Zakładane warstwowo z cieplejszymi mogą stanowić element garderoby nawet w chłodniejsze miesiące. Jak uporządkować szafę Aby twoja nowa garderoba miała sens, warto zachować w niej porządek. W tym wypadku raczej nie sprawdzi się umieszczanie w szafie już skompletowanych zestawów, ponieważ wszystko do siebie pasuje. Lepiej posegregować typy ubrań i znaleźć dla nich takie miejsce w szafie, w którym nie pogniotą się i z którego łatwo będzie nam je wyjmować. Stroje, które są wykonane z delikatnych materiałów oraz te, które trudno złożyć, powieś równo na takich samych wieszakach (to pomoże zachować harmonię i porządek, będzie też estetycznie wyglądało). Koszulki, topy, bawełniane spódnice, sukienki i spodnie możesz równo złożyć i umieścić na półkach. Warto też wykorzystać koszyki na ubrania i poukładać je w szufladach, które znacznie ułatwiają zachowanie porządku. Staraj się układać ubrania równo i tak, aby widoczny był ładniejszy, zaokrąglony brzeg złożenia. Dzięki temu szybciej znajdziesz to, czego potrzebujesz.