Szaleństwo na Fashion Weeku w Londynie. Można dostać oczopląsu

Preppy to styl, który czerpie inspirację "z elity". Ubrania nawiązujące do strojów dedykowanych sportom elitarnym – takim jak golf czy tenis – co chwila przewijały się na londyńskich ulicach. Mundurki przykładnej uczennicy z lat 90. wracają do łask. W stonowanych i łagodnych barwach, jak również podkręcone punkowym obuwiem. Białe koszule, plisowane mini i mokasyny z białymi skarpetami – to jest to!