Szantaż, groźby, wywoływanie poczucia winy. Tak dochodzi do przemocy w seksie

Miałam kiedyś takich pacjentów, parę. Gdy weszli do gabinetu od razu było widać, kto jest osobą w tej relacji dominującą. Mężczyzna był raczej wycofany, chociaż pełnił wiele ról w tym związku. Jego partnerka była przekonana, że bardzo dużo wnosi do ich wspólnego życia i w związku z tym oczekiwała od swojego partnera seksu zawsze wtedy, gdy miała na niego ochotę. Nie uwzględniała w ogóle, że cały czas tego mężczyzny zaplanowała w ciągu doby niemal co do minuty, włączając w to pracę zawodową, którą wykonywał. Nie przyjmowała do wiadomości, że on może być zmęczony, nie mieć nastroju, ochoty na seks. Gdy nie dochodziło do zbliżeń, kobieta nie miała oporów, by nazywać swojego partnera impotentem, wykrzykiwać, że nie zaspokaja jej potrzeb. On oczywiście próbował udowodnić, że tak nie jest, że może spełnić jej oczekiwania, ale w perspektywie czasu u tego mężczyzny pojawiły się objawy depresyjne.