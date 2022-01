Płacz po seksie. Ekspertka wyjaśnia, co może oznaczać

Dlaczego tak się działo? Ten mężczyzna cały czas próbował wszystko w sobie kontrolować, a orgazm jest momentem, w którym trochę kontrolę nad sobą tracimy. Czuł się bezbronny i to wywoływało w nim smutek. Poza tym był osobą, która pochodziła z bardzo religijnej rodziny, więc pojawiało się u niego poczucie, że to, co robi, łamie jakieś normy. Ale jednocześnie był młodym mężczyzną, który miał potrzeby seksualne, czyli z jednej strony dążył do ich zaspokojenia, a z drugiej po akcie seksualnym był sobą rozczarowany. To wywoływało poczuciem winy. Zamknięte koło.