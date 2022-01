"Mam 28 lat i nigdy nie miałam orgazmu"

Gdy brakuje kropki nad "i"

Pierwszy raz zrobiła to ze swoim chłopakiem jako osiemnastolatka. Zbliżenie wspomina jako umiarkowanie satysfakcjonujące. – Wiele naczytałam i nasłuchałam się o pierwszym razie, więc uznałam, że skoro w moim przypadku nie było tak źle, to z każdym kolejnym razem będzie coraz lepiej, ale tak nie było – opowiada. Orgazmu nie miała ani z ówczesnym, ani ze swoimi kolejnymi chłopakami. – Przy drugim chłopaku otworzyłam się, zaczęliśmy próbować nowości, różnych pozycji, zabawek erotycznych. Nawet spróbowaliśmy seksu w miejscu publicznym, ale to był błąd, bo zjadł mnie stres i bardzo to przeżyłam emocjonalnie.