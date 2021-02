Szczepkowska o Winiarskiej. "Pierwsza śmiertelna ofiara tego wysiłku"

Słowa Szczepkowskiej udostępniła jej koleżanka po fachu Joanna Trzepiecińska. "Mam poczucie, że powinnam to opisać teraz, chociaż już to robiłam w przeszłości. Basia była moją koleżanką z roku. Pobrali się z Pawłem Wawrzeckim i była to para niesamowita, bo oboje łączyło poczucie humoru, które też zawsze rzutowało na otoczenie. I właśnie tej parze urodziło się dziecko ze szczególną wadą rozwojową, rzadko spotykaną. Małżeństwo się rozpadło, ale rola Pawła, jego determinacja i miłość do Ani jest doceniana wielokrotnie opisana. Jak to jednak zawsze jest, matka mieszka z dzieckiem, matka jest z nim na co dzień" – czytamy.