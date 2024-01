Szczere wyznanie Edyty Pazury. Otworzyła się na temat swojej choroby

Edyta Pazura zareagowała na komentarz

Niedawno Pazura zorganizowała na Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Poprosiła swoich fanów o to, by podzielili się z nią tym, "co im w duszy gra". Jedna z osób obserwujących profil celebrytki napisała o swojej trudnej sytuacji.