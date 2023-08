Szczere wyznanie Matyldy Damięckiej. "Z pewnymi rzeczami nie zrobisz wiele"

Odniosła się do rodziny. Później zdobyła się na poruszające wyznanie

Artystka odniosła się również do swojej rodziny. Podkreśliła, że chociaż jest niezmiernie wdzięczna za to, jak zapisali się na kartach jej przodkowie, to nie zamierza podpisywać się pod ich zasługami, ani odpowiadać za ich błędy.