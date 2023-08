Nie zapomniała o powstaniu. "Dziękuję za te chwile"

Symboliczne ilustracje Warszawy, Małego Powstańca i syrenki warszawskiej. To trzy z dziesięciu grafik, które pojawiły się na Instagramie Matyldy Damięckiej. Artystka nie zapomniała o ważnym dniu, jakim jest rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Internauci w komentarzach zachwycają się trafnością prac Damięckiej, która nawiązała nie tylko do przeszłości, lecz także do teraźniejszości.