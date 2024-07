Szczere wyznanie posłanki o karmieniu piersią. "Zaczęłam szukać pomocy"

Ok, rozumiem

Marcelina Zawisza z partii Razem podzieliła się na Instagramie prywatną historią związaną z karmieniem piersią. Posłanka nie ukrywała, że początek jej macierzyństwa nie należał do najłatwiejszych okresów.

Marcelina Zawisza jest jedną z wyjątkowo aktywnych posłanek lewicy. Wielokrotnie pokazała swoje zaangażowanie w inicjatywy promujące prawa kobiet oraz równouprawnienie. Prywatnie jest mamą dwóch synów: Adama i Pawła.

W ostatnim wpisie na Instagramie posłanka zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące swojego pierwszego porodu. Poruszyła też kwestię karmienia piersią i zapowiedziała interwencję w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia.

Szczere wyznanie posłanki. Pisze o poszukiwaniu pomocy

Zawisza podzieliła się historią swojego pierwszego porodu. Przyznała, że wszystko potoczyło się bardzo szybko i ze względu na spadek tętna u dziecka, zdecydowano o cesarskim cięciu.

"Nagle zaczęli biegać dookoła mnie ludzie, przewieźli mnie na salę, miałam wrażenie, że wszystko, co wydarzyło się w ciągu kilkudziesięciu kolejnych minut, wydarzyło się w sekundzie. W okamgnieniu. Zostałam mamą" - napisała.

Przyznała, że nie tak wyobrażała sobie swój poród i podziękowała szpitalnemu personelowi za opiekę. Wyznała jednak, że w pewnym momencie pojawiły się u niej problemy, ponieważ okazało się, że nie może wykarmić swojego synka piersią.

"Zaczęłam szukać pomocy, udało mi się znaleźć numer do certyfikowanej doradczyni laktacyjnej. Prywatnie opłacana specjalistka pomogła mi z wszystkimi problemami. Dzięki niej w pewnym momencie karmiłam nie jedno, a dwójkę dzieci!" - dodała.

Zapowiedź interwencji w Ministerstwie Zdrowia

Zawisza przyznała, że jej doświadczenia skłoniły ją do tego, by wraz z partyjną koleżanką Darią Gosek-Popiołek interweniować w sprawie karmienia piersią w Ministerstwie Zdrowia.

"(...) By wsparcie specjalistycznych doradczyń laktacyjnych było na NFZ. By każda osoba, która potrzebuje wsparcia, mogła z niego skorzystać i nie musiała za nie płacić z własnej kieszeni. Bo korzyści z karmienia piersią są ogromne. I tylko gdy mamy realne wsparcie w zasięgu ręki, tylko wtedy to jest nasza decyzja - czy karmimy, czy nie" - podkreśliła.

Zaapelowała też do obserwatorek, by dzieliły się swoimi historiami. "Zaniesiemy Wasze historie do Ministerstwa Zdrowia!" - podsumowała Zawisza.

