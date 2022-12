Joanna Ibisz podzieliła się intymnym wyznaniem. Chodzi o karmienie piersią

Joanna Ibisz opisała problemy z laktacją. Internautki ją wspierają

Takie podejście okazało się trafne. "Teraz, 10 tygodni później, wiem, że ten stres był niepotrzebny. Jeśli Młody chce jeść z piersi to super, jeśli się wykrzywia i nie dojada - odciągam, a butelkę może podać mu każdy. Czasem zdarza się też tak, że muszę wyjść, a ilość mojego odciągniętego pokarmu nie wystarcza - wtedy dajemy mu trochę mieszanki. I wiecie co? Czuję, że to jest okej. Że daję mojemu Młodemu to, co najlepsze, czyli spokojną i niesfrustrowaną matkę" - zaznaczyła.