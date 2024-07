Szcześniak na długo zniknął ze sceny. Zmienił się nie do poznania

W późniejszym czasie ukończył wokalistykę jazzową i uzyskał tytuł magistra sztuki. Został również wykładowcą na uczelni. Przełom w jego karierze nastąpił, gdy zaśpiewał z Edytą Górniak utwór promujący film "Ogniem i mieczem". Piosenka szybko stała się hitem i do dziś budzi wiele emocji. Chociaż lata 90. były dla Szcześniaka ważnym czasem w karierze, to właśnie wtedy zaczęły pojawiać się plotki na temat jego obsesyjnej religijności.

Krytyczne komentarze odnośnie podejścia Szcześniaka do religii sprawiły, że muzyk chciał całkowicie zrezygnować z dalszej twórczości.

Jak się jednak okazuje, nowa pasja nie spowodowała, że muzyk całkowicie zrezygnował z tworzenia nowych utworów. Szcześniak pracuje na Akademii Muzycznej w Katowicach, a w 2024 roku wystąpił na festiwalu w Opolu, gdzie wraz z Dorotą Miśkiewicz zaśpiewał "Zakochani są wśród nas". Pojawienie się muzyka na scenie wywołało sporo emocji. 60-latek zmienił się nie do poznania .

