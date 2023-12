Szczoteczka soniczna jako stylowy gadżet. Zadbaj o zęby i wyraź siebie

Szczoteczka, korzystając z zaawansowanej technologii sonicznej, skutecznie eliminuje płytkę bakteryjną oferując do 20x mniej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna oraz dba o zdrowie dziąseł, zapewniając nawet 15x zdrowsze dziąsła w porównaniu do szczoteczki manualnej w zaledwie 2 tygodnie, co potwierdzają badania kliniczne. Ponadto Philips Sonicare z serii Prestige 9900 to szczoteczka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.