Szczoteczki soniczne i wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Rewolucja w łazience

Samo czyszczenie zębów jest główną, ale nie jedyną funkcją szczoteczki, a producenci prześcigają się w wymyślaniu rozwiązań, które mają ułatwić korzystanie z ich urządzeń. Wyjaśnimy to na przykładzie marki Philips i serii szczoteczek Sonicare. Już w bazowym modelu Sonicare ProtectiveClean 4300 spotkacie inteligentny timer oraz czujnik siły nacisku. Jeżeli użyjecie zbyt dużo siły, to rączka zacznie wibrować. W Sonicare ProtectiveClean 5100 pojawiają się trzy programy pracy. W trybie Clean szczoteczka pracuje standardowo, tryb White służy do usuwania przebarwień, a w Gum Care zyskujecie dodatkową minutę pracy w wolniejszym tempie, by zapewnić dziąsłom masaż.