Szczygieł wściekły przez "usterkę". "To władza nieudaczników"

Kiedy ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób między 40 a 59 rokiem życia jeszcze na kwiecień, w ludziach zrodziła się nadzieja, że to ogromny krok ku powrotowi do wcześniejszej rzeczywistości. Szybko jednak okazało się, że szczepienia w tym miesiącu to - jak powiedział Michał Dworczyk - "usterka systemu". Ludzie nie kryją oburzenia taką "pomyłką", która pierwszego kwietnia została odczytana jako wręcz okrutny promaaprilisowy żart. Sprawę w ostrych słowach skomentował między innymi Mariusz Szczygieł.