Matylda Damięcka nie ma wątpliwości. Odniosła się do Prima Aprilis

Matylda Damięcka przyzwyczaiła nas do tego, że zawsze celnie komentuje zaistniałe wydarzenia w kraju i na świecie. Wydaje się wręcz, że tylko czeka, aż wydarzy się znowu coś nieoczekiwanego. Nie zawiodła także w sprawie 1 kwietnia, ale dodała przy okazji gorzką refleksję, która okazuje się ziszczać.

Prima Aprilis oczami Damięckiej

Kolejny lockdown i zamknięte kolejne branże, powodują po raz kolejny stagnację i rozpacz wielu rodaków. Od roku wiele firm przeszło na pracę zdalną, a uczniowie zamknięci w domach przeżywają zmęczenie nauką online. Choć Wielkanoc nadchodzi wielkimi krokami, nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie wydarzyło się coś pozytywnego albo budującego.

Otwarte kościoły mimo szalejącej pandemii także stały się przedmiotem dyskusji na profilu Damięckiej. Graficzka niedawno odniosła się do wypowiedzi biskupa Deca, który uważa, że zamknięcie świątyń w czasie wielkanocnym "jest przesadą". Teraz przyszedł czas na kolejny wniosek.

Absurdy związane z narodową kwarantanną i obostrzeniami są pretekstem dla Damięckiej do tworzenia ciągłych grafik ilustrujących szarą rzeczywistość. Z okazji Prima Aprilis artystka postanowiła krótko i na temat podsumować pandemię oraz lockdown. "Wszystko będzie dobrze. Żartowałam" - widnieje na rysunku od Damięckiej. Przy okazji dodała wymowny opis: "prima hahaprilis".

Pod postem ponownie pojawiły się komentarze od internautów: "Żarty żartami a ja się pytam KIEDY", "Śmieszki, śmieszki, a wszyscy smutni", "To jak w końcu będzie", "Strach się bać...wersji po polsku", "Niechże mnie Pani nie dobija Pani Matyldo", "Bardzo trafny żart", "Ja chce jednak, żeby było".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!