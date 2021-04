Mikayla Holmgren wygrała wybory miss. Teraz chce spełnić kolejne marzenie

O Mikayli Holmgren po raz pierwszy zrobiło się głośno, gdy w 2017 roku wzięła udział w wyborach Miss Minnesoty. I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Amerykanka ma zespół Downa. W jej przypadku nie jest on jednak żadną przeszkodą.

Holmgren w 2015 roku zdobyła koronę w konkursie Miss Amazing dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ale zwycięstwo tylko zaostrzyło jej apetyt na więcej.

Inspiracja dla tysięcy ludzi

Co prawda nie udało jej się powtórzyć sukcesu w wyborach Miss Minnesoty, ale Mikayla stała się inspiracją dla tysięcy niepełnosprawnych osób na całym świecie. Do domu wróciła z dwoma statuetkami: Spirit of Miss USA i Director's Award.

- Gdy wyszłam na scenę, wszyscy skandowali moje imię. Byłam bardzo szczęśliwa. To był najpiękniejszy dzień w moim życiu – mówiła w wywiadzie dla portalu Today.com.

Dziewczyna nie miała żadnej taryfy ulgowej i brała udział we wszystkich przygotowaniach – ćwiczyła choreografię, chód oraz brała udział w wywiadach. Zresztą, rywalizacja od zawsze napędza ją do działania – jako nastolatka trenowała gimnastykę i była uczestniczką olimpiad specjalnych.

Wyjątkowa sesja zdjęciowa

Holmgren jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej instagramowy profil obserwują w tym momencie prawie 24 tys. użytkowników. 26-latka bierze udział w sesjach zdjęciowych oraz wygłasza motywujące przemówienia. Może pochwalić się także bardzo zgrabną sylwetką – treningi są ważnym elementem jej życia.

Teraz Mikayla chce zrealizować kolejne marzenie – chce zostać pierwszą modelką z zespołem Downa, która weźmie udział w sesji zdjęciowej reklamującej kostiumy kąpielowe w kultowym magazynie "Sports Illustrated".

- Teraz przyszedł czas na kogoś takiego jak ja. Bo wszystkie kobiety zasługują na to, aby je uczcić. Także te, które mają szczególne potrzeby – przekonuje.

Szanse Holmgren są naprawdę spore: "Sports Illustrated" zaprasza bowiem do współpracy modelki plus size i realizuje sesje przełamujące społeczne tabu (np. z modelką w burkini czy modelką transpłciową).

