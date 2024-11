Szczyt obciachu czy hit? Te jeansy wzbudzają kontrowersje

Lubi eksperymentować z modą. Jej styl wyróżnia się na tle innych, jednak to, co włożyła tym razem przeszło najśmielsze oczekiwania. Na spotkanie z mediami, które dotyczyło serialu "Landman: Negocjator", wybrała obszerne "baggy jeans". Nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie ekstremalnie długie nogawki, które włóczyły się po ziemi.

Wszystko wskazuje na to, że krótkim nogawkom mówimy "pa". Ekstremalnie długie nogawki, które wręcz "szorują" po ziemi to gorący trend na wiosnę i lato 2025. W ostatnim czasie "opanowały" one kolekcje największych domów mody. Wiodły prym m.in. na pokazach Chloé. To też świetna wiadomość dla niskich pań, które biegały do krawcowej, by skrócić swoje spodnie. Już nie ma takiej potrzeby.