Spodnie Sokołowskiej to hit sezonu. Biją na głowę obcisłe jeansy

Katarzyna Sokołowska to jurorka programu "Top Model". Widzowie z zaciekawieniem śledzą losy uczestników show, które bacznie obserwuje i wspiera na planie właśnie Kasia. Pod najnowszym zdjęciem, w którym zaprasza na emisję, napisała: "Łapiemy herbatkę i siadamy przed telewizorem 21:30". Całą uwagę kradnie jej ekstrawagancki look.

Podczas kręcenia jednego z odcinków Katarzyna Sokołowska postawiła na jeansowy total look. Górę stylizacji tworzyła katana w odcieniu jasnego denimu, którą zdobiły srebrne guziki. Ale największą furorę robią tutaj spodnie.

Wybór padł na klasyczne dzwony, które wróciły do modowych łask z przytupem. Model, na który zdecydowała się Katarzyna Sokołowska, optycznie wydłuża i modeluje nogi . Trzeba przyznać, że reżyserka pokazów mody wygląda w nich zjawiskowo. Widać, że jest na bieżąco z najgorętszymi trendami.

Trendy zmieniają się z sezonu na sezon. Ciągle pojawiają się nowe fasony, wzory czy trendy. Jednak jeans to ponadczasowy klasyk, który mamy w swoich garderobach od lat. Jego początki sięgają nawet XIX wieku. Początkowo denim wykorzystywany był do odzieży roboczej lub męskiej, a teraz stanowi nieodłączny element stylizacji fashionistek.

Teraz nie wyobrażamy sobie naszej szafy bez jeansów , które sprawdzą się nie tylko na co dzień. Dzięki wielu modelom możemy kombinować i bawić się modą. Teraz na topie są m.in. "wide leg", "dzwony", "baggy jeans" oraz te ze zdobieniami.

