Paradowała po Paryżu w takich jeansach. Teraz nie ma modniejszych

Julię Wieniawę czeka poważne wyzwanie. Jako ambasadorka marki L’Oréal Paris została zaproszona, by pójść w pokazie mody, który odbędzie się 23 września w ramach paryskiego Tygodnia Mody . Zachwycona tym wyjątkowym wyróżnieniem w podskokach popędziła na lotnisko i poleciała do stolicy Francji, skąd dodaje relacje na Instagrama.

Julia Wieniawa dobrze odczytała to, co mają do przekazania. Dlatego na spacer ulicami Paryża ubrała się w biały T-shirt przykryty czerwoną, prawdopodobnie kaszmirową, sweterkową kamizelką oraz w spodnie, które niepodzielnie rządzą w trendach już od wielu sezonów. Mowa oczywiście o jeansach wide leg, czyli tych z szerokimi nogawkami.