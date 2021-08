Szeroki wybór lodówek dla osób, które nie chcą marnować żywności!

Jedną z zalet lodówek Multidoor jest zajmujący niemal całe pojedyncze drzwi urządzenia ekran dotykowy. To rozwiązanie, w którym szybko zakocha się cała rodzina. Dlaczego? Po pierwsze dzięki wbudowanym aparatom zainstalowanym we wnętrzu lodówki, możemy bez otwierania drzwiczek sprawdzić jej zawartość. Mało tego, możemy to nawet zrobić zdalnie, z użyciem smartfona, co na pewno przyda się na każdych zakupach. Po drugie ekran możemy wykorzystać jako rodzaj nowoczesnej tablicy, na której będziemy zapisywać ważne komunikaty, umieszczać zdjęcia, rysować czy udostępniać plany dnia pozostałym członkom rodziny. Nie brakuje tu także szeregu przydatnych aplikacji np. kalendarza czy przepisów uwzględniających produkty, jakie mamy w lodówce oraz wsparcia dla systemu inteligentnego domu SmartThings, dzięki któremu z poziomu lodówki będziemy w stanie kontrolować wszystkie podłączone do niego urządzenia.