Sześć czynników, które zabijają związek. Uważaj, zanim będzie za późno

Psycholog John Gottman zalicza pogardę nie tylko do "niszczycieli", lecz także "jeźdźców apokalipsy", którzy niszczą związek. Nasz partner musi czuć się doceniany na każdym polu. Jeżeli skupiamy się na pielęgnowaniu pogardy do drugiego człowieka, z czasem będziemy krążące nam po głowie przykrości wypowiadać na głos. Tym sposobem nasza druga połówka będzie miała obniżone poczucie własnej wartości, co przekłada się na zanik zaufania. Stąd już prosta droga do rozstania.