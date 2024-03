20‑latki uprawiają "bed rotting". Konsekwencje przerażają

Starsze pokolenia tego nie rozumieją. Ich wspomnienia z młodości skupiają się raczej na próbach wyrwania się z domu, żeby spotkać się ze znajomymi albo ruszyć w trasę autostopem po Polsce. Kolorowe opowieści z dawnych lat nie mają jednak przełożenia na współczesne czasy. Pokolenie Z nie musi sobie szukać rozrywek, ma je pod ręką – w telefonie czy laptopie. Nie potrzebuje tradycyjnych kontaktów z rówieśnikami, więc nie ma szansy wykształcić kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w grupie. A co najważniejsze – Zetki nawet nie chcą próbować.

"Bed rotting" oznacza dosłownie "gnicie w łóżku" i właśnie na tym polega. Przedstawiciele młodszego pokolenia wolą całymi dniami wylegiwać się w łóżku, oglądając seriale, zamiast wyjść z domu czy zrobić coś konstruktywnego. Całe ich życie koncentruje się w tym jednym miejscu. W łóżku mają laptop, na którym leci ulubiony serial, w ręku telefon, za pomocą którego komunikują się ze znajomymi lub przeglądają Tik Toka, a wokół rozłożone przekąski. Nie potrzebują niczego więcej do szczęścia. Nie uprawiają sportu, nie uczestniczą w dodatkowych zajęciach, czasami czytają, zamiast oglądać. Ale to wszystko.

Izolacja w domu i łóżku to prosta droga do ogólnego zniechęcenia i pogorszenia nastroju. Jeśli nic się nie robi, nie widać żadnych efektów działań, a to prędzej czy później prowadzi do utraty wiary we własne siły i – ostatecznie – głębokiej depresji. Pojawia się uczucie bezradności i stany lękowe. Człowiek to stworzenie społeczne i w samotności gaśnie, nawet jeśli wydaje mu się, że ją lubi.