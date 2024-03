"Popcornowe mózgi" to już plaga. Neurolog ostrzega

Mózg, niczym strzelający popcorn

W tej informacyjnej zupie wyszukujemy często pozytywnych obrazków - uśmiechniętych, perfekcyjnych ludzi, wiodących idealne życie, filmików z pięknych miejsc. To wszystko prowadzi do wybuchu hormonów szczęścia, co jest dobre, w tym przypadku, jedynie w teorii.