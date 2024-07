Szkoła Policealna GoWork jako krok w stronę nowej kariery po przerwie zawodowej

Przerwa w zatrudnieniu może zdarzyć się każdemu, natomiast powrót na rynek pracy po pewnym czasie często okazuje się dość skomplikowany. Zmiana trendów i potrzeb pracodawców sprawia, że to, co kiedyś umożliwiało zdobycie pracy, współcześnie wśród dużej konkurencji kandydatów straciło na znaczeniu. Rozwiązaniem, które zwiększa szanse na rynku pracy i daje nowe możliwości rozwoju, jest w tej sytuacji nauka w Szkole Policealnej GoWork.

Jak wrócić do pracy po przerwie?

Przerwa zawodowa może wynikać z różnych kwestii np. z konieczności skorzystania z dłuższego urlopu, czy przerwania pracy ze względu na opiekę nad członkiem rodziny. Bez względu jednak na powód, planując powrót na rynek pracy, należy uwzględnić poszczególne kroki. Odpowiedni plan działania sprawia, że proces ten będzie znacznie mniej skomplikowany i czasochłonny.

Do najważniejszych czynników branych pod uwagę w trakcie powrotu po przerwie zawodowej jest badanie branży i analiza własnych kwalifikacji. Zauważając pewne zmiany i trendy, można określić, czy własne kompetencje wystarczą, aby zdobyć pracę w wybranym sektorze. Czasami okazuje się, że pracodawcy oczekują od kandydatów czegoś całkiem innego niż kiedyś. Z kolei na wybranych stanowiskach konkurencja wśród innych aplikujących wzrasta kilkukrotnie. Co wtedy?

W takiej sytuacji pojawia się pomysł nabycia nowych umiejętności i rozwoju w innej branży. Proces przekwalifikowania, który daje dobre perspektywy po przerwie zawodowej, ułatwi Szkoła Policealna GoWork w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i wielu innych miastach w Polsce. To metoda kształcenia dopasowana do potrzeb współczesnego rynku pracy. Placówka daje szansę rozwinąć swoją karierę również tym osobom, które nie mają matury lub nie mają oszczędności, by ponosić koszty nauki.

Łatwy powrót na rynek pracy ze Szkołą Policealną GoWork

Czasami zdobycie pracy w dotychczasowej branży lub stanowisku jest zbyt trudne. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet od osób, które nie mają przerwy zawodowej, wymaga się pewnej aktywności i podejmowania działań rozwojowych.

Aby ułatwić poradzenie sobie z tego rodzaju wyzwaniami, Szkoła Policealna GoWork przygotowała różne ścieżki kształcenia w dogodnej formie, co ułatwia zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności.

A dlaczego Szkoła Policealna GoWork wspierająca proces powrotu na rynek pracy jest odpowiednia dla każdego? Wynika to z faktu, że wybrane kierunki są dostępne w formie bezpłatnej. Słuchacze nie ponoszą wtedy wydatków na czesne, wpisowe, legitymację, indeks, egzaminy i pozostałe opłaty. Nauka nowych rzeczy nie stanowi wtedy obciążenia dla domowego budżetu, który z racji wzrastających kosztów życia jest często mocno nadwyrężony.

Warto podkreślić także różne tryby prowadzonych zajęć. W zależności od kierunku odbywają się one zwykle w formie dziennej (minimum 3 dni powszechnie od rana do popołudnia), wieczorowej (minimum 3 dni powszechnie w godzinach popołudniowych) oraz weekendowo. Elastyczność trybu zajęć sprawia, że nie osoby, które chcą połączyć naukę z innymi obowiązkami i zadaniami, nie mają z tym większego problemu.

Szkoła Policealna GoWork, czyli nowe możliwości rozwoju

Szukając ciekawych perspektyw rozwoju zawodowego, bogata oferta kształcenia Szkoły Policealnej GoWork okazuje się strzałem w dziesiątkę. Dostępne w placówce kierunki są związane z różnymi branżami. Słuchacze mają do wyboru zdobycie kwalifikacji w zawodach medycznych, kosmetycznych, gastronomicznych, administracyjnych, ekonomicznych i wielu innych.

Warto szczególnie rozważyć naukę związaną z sektorem medycznym, ponieważ to właśnie w tej dziedzinie często mówi się o dobrych perspektywach zawodowych zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jednak czy w Szkole Policealnej GoWork można rozwinąć karierę w branży medycznej? Oczywiście, że tak. W ofercie znajdziemy kierunki, które zgodnie z Ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, zaliczają się właśnie do takich profesji. Należy do nich:

Asystentka stomatologiczna - czyli osoba wspierająca pracę stomatologa. Przygotowuje miejsce i pacjenta do zabiegów oraz prowadzi dokumentację. Nauka na takim kierunku trwa rok, a pod koniec II semestru słuchacze zdają zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny z kwalifikacji K1 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy. Higienistka stomatologiczna - taka osoba współpracuje ze stomatologiem, ale jest też uprawniona do wykonywania prostych zabiegów i profilaktyki w zakresie higieny jamy ustnej. Kształcenie na kierunku trwa dwa lata, a zewnętrzne egzaminy potwierdzające nabycie kwalifikacji odbywają się pod koniec IV semestru. Technik masażysta - to osoba wykwalifikowana w wykonywaniu różnego rodzaju masaży, które mają poprawiać komfort życia pacjentów. Zdobywanie takich umiejętności trwa na tym kierunku dwa lata. Pod koniec IV semestru słuchacze zdają zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikację K1 - świadczenie usług w zakresie masażu (MED.10.). Opiekun medyczny - absolwent tego kierunku ma zaawansowaną wiedzę z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną i wykonuje odpowiednie zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne. Kształcenie w tym zawodzie trwa 1,5 roku.

Nauka nowego zawodu

Zdobycie umiejętności niezbędnych w nowym zawodzie jest możliwe również dzięki wykwalifikowanej kadrze. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów z danej dziedziny. Często są oni przedsiębiorcami prowadzącymi swoje biznesy, a więc dostarczają słuchaczom wielu cennych wskazówek dotyczących rozwoju własnej działalności w konkretnej branży.

Do tego dochodzą także nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie, które tworzone są na wzór profesjonalnych gabinetów, czy pracowni. Podczas zajęć praktycznych słuchacze korzystają ze sprzętów i urządzeń, z których fachowcy mają do czynienia na co dzień. Umiejętność ich sprawnej obsługi to jedna z ważniejszych cech, która może przesądzić o zdobyciu wymarzonej pracy.

Materiał sponsorowany przez Szkołę Policealną GoWork.pl