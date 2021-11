Szokujące słowa niemieckiego projektanta. Zarzuca mu się "gloryfikowanie prostytucji"

Niemiecki projektant mówi o szokujących praktykach w branży mody

"Agencje dawały bogatym mężczyznom klucze do pokojów modelek, które nie przynosiły wiele zysków. Jeśli dziewczyna narzekała, mówiono jej <Zawsze możemy obejść się bez ciebie>" – powiedział Joop dziennikarzowi "Der Spiegel", który uznał, że to co mówi, jest straszne. Projektant odparł na to: "Tak, ale świat mody jest piękny jedynie wtedy, kiedy jest w nim również grzech".