Szukasz nowych smaków? Sprawdź, co dostaniesz w paczce niespodziance z restauracji

Chcesz sprawić sobie jedzeniową przyjemność, ale nie do końca wiesz, na co masz ochotę? A może zależy ci na środowisku i starasz się nie marnować jedzenia? Dobrze się składa. Poznaj rozwiązanie, które sprawdzi się w obydwu przypadkach!

Artykuł sponsorowany

Too Good To Go – z czym to się... je?

Każdego roku aż 1/3 wyprodukowanej na świecie żywności ląduje w koszu! W odpowiedzi na to w 2016 roku w Danii narodził się ruch Too Good To Go, który zrzesza ludzi walczących z marnowaniem żywności w 15 krajach świata. Praktycznym wymiarem tej idei jest obecnie aplikacja Too Good To Go, która łączy ponad 22 miliony użytkowników z 45 tysiącami partnerów. Ci ostatni to przede wszystkim właściciele restauracji, barów, kawiarni, piekarni przy cukierni, także w twojej okolicy. Wszystkich łączy jedno – w ich biznesie siłą rzeczy pojawiają się nadwyżki żywności, które pod koniec dnia mogłyby się zmarnować.

Na szczęście dzieje się tak coraz rzadziej. Za sprawą aplikacji Too Good To Go każdy z partnerów może w dowolnym momencie przygotować paczkę niespodziankę dla potencjalnego klienta i udostępnić ją online w bardzo atrakcyjnej cenie. Chcesz wiedzieć, co zyskujesz, stając się użytkownikiem aplikacji?

Między innymi możliwość kupowania pysznych dań i przekąsek w twojej okolicy w dobrej cenie. Każda paczka niespodzianka to prawdziwa podróż w świat kulinarnych odkryć. Oferta jest naprawdę zróżnicowana, bo wśród partnerów znajdują się lokale oferujące pieczywo, słodkie wypieki, zdrową żywność, burgery, pizzę, kuchnię tradycyjną i kuchnie świata. W aplikacji masz szansę znaleźć dosłownie wszystko, na co akurat najdzie cię ochota, a przy tym nie uszczuplisz zbytnio portfela!

Dlaczego Too Good To Go odniosła błyskawiczny sukces? Środowisko nie jest nam obojętne!

Nie zapominajmy jednak o szczytnej idei, która przyświeca aplikacji Too Good To Go. Korzystając z niej, aktywnie włączasz się w globalny ruch przeciwko marnowaniu jedzenia. Ma to ogromne znaczenie z ekologicznego punktu widzenia. W samej Polsce każdego roku marnuje się aż 9 mln ton wyprodukowanej żywności.

Z kolei w skali globalnej produkcja jedzenia, które się marnuje, oznacza każdego roku emisję aż 3,3 miliarda ton gazów cieplarnianych do atmosfery, nie wspominając o zużytych w ten sposób zasobach wody! To naprawdę interesująca perspektywa, by walczyć z degradacją środowiska, po prostu zajadając się pysznościami przygotowanymi przez sprawdzonych restauratorów! A jeśli wydaje ci się, że twoje decyzje mają niewielki wpływ na środowisko, pamiętaj, że włączając się do akcji Too Good To Go, stajesz się członkiem liczącego już 22 miliony i stale rosnącego globalnego ruchu. Takiej siły i wpływu na środowisko nie można już bagatelizować! Przyłącz się do tej niezwykłej idei, a planeta z pewnością za to podziękuje!